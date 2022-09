Są najważniejsze w pompach ciepła. Z zewnątrz ich nie widać

Wzrost popularności pomp ciepła doprowadza do problemów z zaspokojeniem popytu. Wiele osób chce zdążyć z zakupem i montażem urządzenia przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, co w tej chwili może być już problematyczne. Warto uważać, by w obliczu trudności z zakupem pompy, nie postawić na niesprawdzone rozwiązanie.

Dostępność i cena to nie jedyne kryteria, którymi należy kierować się przy doborze pompy ciepła dla domu. W rozmowie z dziennikarzami serwisu gramwzielone.pl Bogusław Tatomir z firmy Mir Energia przyznał, że droższe urządzenia częściej pracują zgodnie z podanymi parametrami technicznymi, będąc przy tym niezawodnymi i cichszymi. Oferują przy tym lepszą gwarancję.

- Tak jak w przypadku wielu innych produktów na rynku – kupno najtańszego urządzenia musi być świadomym wyborem: należy liczyć się z krótką jego żywotnością i niską kulturą pracy wynikającą z ubogich algorytmów sterowania urządzenia - zaznacza Marcin Bugaj z Politechniki Warszawskiej.

Pompy ciepła - kto oferuje najlepsze podzespoły?

Marcin Bugaj uważa, że mniejsi producenci pomp ciepła często instalują w swoich urządzeniach lepsze komponenty. Wynika to z faktu, że przy produkcji na większą skalę istotne jest optymalizowanie kosztów produkcji, przez co komponenty mogą cechować się niższą jakością ze względu na swoją uniwersalność. Te same elementy mogą być bowiem wykorzystywane w różnego rodzaju urządzeniach - na przykład w klimatyzatorach i pompach ciepła.

- Dzieje się tak dlatego, że komponenty są kupowane od zewnętrznych producentów w mniejszych liczbach. Dotyczy to głównie wymienników ciepła. Są one projektowane w szerokim zakresie parametrów i do różnorodnych aplikacji, co wymusza odpowiednią ich wytrzymałość - komentuje ekspert.

Algorytmy są najważniejsze. Amator ich nie może ocenić

Trwałość komponentów to jedno, ale kluczowe w działaniu pompy ciepła są algorytmy sterujące urządzeniem. W tańszych urządzeniach mogą one nie być najbardziej skuteczne, co przełoży się na pracę pompy ciepła, a co za tym idzie - na jej żywotność i opłacalność inwestycji.

- Można wyobrazić sobie, że większość produktów mogłaby mieć zbliżoną jakość, jeżeli chodzi o podzespoły, ale to automatyka rozumiana jako algorytmy sterujące urządzeniami zapewnia odpowiednią jakość użytkowania, bezawaryjność i efektywność ekonomiczną - skomentował Marcin Bugaj z Euros Energy.

Mirosław Tatomir ma podobne zdanie na ten temat. Jego zdaniem inwestor ma dwie możliwości: włożyć ogromny wysiłek w to, by pozyskać masę wiedzy na temat pomp ciepła lub w to, by znaleźć odpowiednią firmę, do której będzie miał zaufanie. Chodzi o doświadczonego przedsiębiorcę, który będzie gwarantem poprawnie zamontowanego urządzenia, a w razie problemów zrealizuje serwis w ramach gwarancji.

Montaż to klucz do sukcesu

Nawet najlepsza pompa ciepła nie da satysfakcjonujących efektów, jeśli urządzenie zostanie zamontowane błędnie. Jego montaż wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a problemy mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Piotr Ordon z Sun-Pro porównuje zakup pompy ciepła do budowy domu.

- Wybieramy materiały i technologię, ale nie mamy pewności, że będziemy z tego zadowoleni, dopóki nie znajdziemy kogoś, kto w odpowiedni sposób połączy wszystkie elementy w całość.

W związku z tym Marcin Bugaj poleca zakup umiarkowanego cenowo produktu, który jednak będzie zainstalowany przez producenta lub jego certyfikowanego instalatora, a do tego będzie serwisowany przez producenta. To jego zdaniem optymalne działanie, które pozwoli osiągnąć efekt opłacalny ekonomicznie.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii