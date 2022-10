Potwierdzono jego użycie. To kolejna, podniebna broń, po którą sięgnęli Rosjanie

W sieci pojawiły się zdjęcia potwierdzające użycie w Ukrainie dronów - Shahed-131 (nazywanych przez Rosjan Geran-1). Podobnie jak Shahed-136 są to bojowe drony kamikaze produkowane w Iranie przez Shahed Aviation IRGC. Te pierwsze mają jednak słabsze osiągi i są nieco mniejsze. Czasami mówi się nawet o nich, jako o uproszczonej wersji Shahed-136.

Analizy Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy wykazały, że kadłub Shahed-131 wykonany jest z włókna węglowego i wzmocniony metalowymi wstawkami. Dron ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 2,2 m (w Shahed-136 jest to 2,5 m), długość 2,6 m (w Shahed-136 jest to 3,5 m), a jego masa startowa wynosi 135 kg (w Shahed-136 jest to około 200 kg).