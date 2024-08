Pożar przez psa. Pogryzł nie to, co trzeba

Wystarczy jeden błąd, by stracić dobytek życia. Przekonali się o tym mieszkańcy miejscowości Tulsa w stanie Oklahoma. Ich pies wziął niezabezpieczony power bank za zabawkę i zaczął go gryźć. Doprowadziło to do pożaru.

Baterie litowo-jonowe są niezwykle popularne i szeroko stosowane w produkcji drobnej elektroniki. Ich zalety, takie jak małe rozmiary, lekkość i zdolność do przechowywania dużej ilości energii, przyczyniły się do ich powszechnego uznania wśród producentów. Możemy je znaleźć w wielu urządzeniach, takich jak smartfony, power banki i wiele innych. Jednak nieprawidłowe użytkowanie tych baterii może prowadzić do poważnych problemów, czego dowodem jest wspomniany przypadek z Tulsy.

W jednym z domów w tej miejscowości doszło do pożaru, który został spowodowany przez wybuch power banku. Niestety, akumulator nie był odpowiednio zabezpieczony przez właścicieli, co skłoniło psa do potraktowania go jak zabawki i zaczęcia go gryźć.

Pies wzniecił ogień

Lokalna straż pożarna opublikowała nagranie, na którym widać moment, kiedy zaczyna się pożar. Nieszczęśliwie, power bank leżał na legowisku dla psa, które szybko stanęło w płomieniach. Na szczęście, zarówno pies, który pogryzł akumulator, jak i inne zwierzęta, zdołały bezpiecznie opuścić dom.

Andy Little, rzecznik prasowy straży pożarnej w Tulsa, wyjaśnia, że koncentracja energii, jaką przechowują akumulatory litowo-jonowe, może być niebezpieczna.

- Gdy ta energia zostaje uwolniona w sposób niekontrolowany, może generować ciepło, wytwarzać łatwopalne i toksyczne gazy, a nawet prowadzić do wybuchów – tłumaczy Little. - Do takich incydentów może dojść z różnych powodów, takich jak narażenie na ekstremalne ciepło, uszkodzenia fizyczne, przeładowanie akumulatora, a nawet użycie niekompatybilnego sprzętu do ładowania – dodaje.