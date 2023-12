Praca Kraków - jak prezentują się obecne zarobki?

Jak aktualnie prezentują się zarobki w Krakowie? Według najnowszych danych z drugiej połowy 2023 roku, to właśnie w tym mieście obowiązują najwyższe stawki w sektorze przedsiębiorstw. Na jakie kwoty można liczyć? Według raportu GUS przeciętne wynagrodzenie we wrześniu 2023 roku wyniosło 9648 zł brutto miesięcznie. Dla porównania warto podkreślić, że w Warszawie średnie zarobki wyniosły 8838 zł brutto. Należy też zaznaczyć, że Kraków znacznie wysuwa się na tle całego województwa małopolskiego, w którym przeciętne wynagrodzenie we wrześniu nie przekroczyło 8000 zł brutto. Powyższe dane dotyczą przedsiębiorstw, czyli podmiotów zatrudniających minimum 10 pracowników. Warto zauważyć, że w skali roku średnie zarobki wzrosły aż o 16,7 procent - jest to wzrost znacznie wyższy niż w przypadku Warszawy, gdzie wyniósł on nieco ponad 10 procent.