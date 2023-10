Prąd z kosmosu. Naukowcy chcą budować kosmiczne elektrownie

Zespół naukowców z University of Surrey w Wielkiej Brytanii przekonuje, że wykorzystanie ultralekkich paneli słonecznych na orbicie do produkcji energii dla Ziemi jest realne . Przez sześć lat badali działanie takich ogniw na pokładzie satelity, monitorując ich pracę.

Profesor Underwood podkreślił również, że technologia ultra-lekkich paneli może być wykorzystana do budowy niedrogich elektrowni słonecznych umieszczanych w przestrzeni kosmicznej. To pozwoliłoby na przesyłanie na Ziemię czystej energii. "Mamy teraz pierwszy dowód na to, że technologia ta działa na orbicie" - zaznaczył.