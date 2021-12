Zgodnie z rządową Polityką Energetyczną Polski, do 2040 roku udział OZE w miksie energetycznym wyniesie 32 procent. Eksperci Instratu postanowili sprawdzić, co by się stało, gdybyśmy założyli ambitniejsze tempo rozwoju i do 2030 r. energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych wyniosłaby ponad 70 proc. Autorzy raportu podkreślają, że taki plan byłby nie tylko zgodny z unijnymi celami klimatycznymi, ale jest też możliwy do osiągnięcia.