Praktyczne prezenty na Dzień Ojca. Co może się przydać nowemu tacie?

Za pasem Dzień Ojca i wiele osób zastanawia się co podarować rodzicom, którzy tego dnia będą obchodzić swój dzień. W tym tekście skupimy się na kilku sprytnie pomyślanych propozycjach dla tych ojców, którzy dopiero niedawno dołączyli do tego zacnego grona. W imieniu dzieci zazwyczaj prezentu dla nich szukają ich partnerki, które mogą tutaj znaleźć trochę praktycznej inspiracji.

Przyjrzymy się kilku propozycjom gadżetów, które mogą ułatwić i uatrakcyjnić świeżo upieczonym ojcom zajmowanie się dziećmi i zabawę z nimi. Rodzicielstwo jest wspaniałą sprawą, ale odrobina technologii może bardzo pomóc w życiu z kilkuletnim dzieckiem.

Dostęp do Audioteka.com

Dobrym pomysłem jest wykupienie dla świeżo upieczonego taty dostępu w serwisie Audioteka. Możliwość słuchania książki, kiedy musisz mieć dziecko na oku, na przykład na placu zabaw, jest niezwykle cenna. Tak samo, jeśli przed zaśnięciem nie mamy już sił, by przeczytać książkę, bo bawiliśmy się do upadłego z małym dzieckiem. Posłuchanie sobie rozdziału do poduszki jest bardzo przyjemne.

Zrzut ekranu z serwisu audioteka.com © Audioteka

Ewentualnie jeśli nie mamy ochoty albo czasu, by poczytać dziecku na dobranoc, to możemy liczyć na to, że zainteresuje się bajką, czytaną przez lektora Audioteki. W końcu można też słuchać historii, które zainspirują nas do opowiedzenia naszemu dziecku bajki z głowy.

Zabawkowy pad do gier

Może się to wydawać prezentem bardziej dla dziecka, niż dla ojca, jednak nie sposób przecenić pomocy tej zabawki, kiedy chcemy pograć sobie na konsoli, a nasza pociecha kręci się w okolicy. Zabawkowy pad jest nie tylko fajną zabawką edukacyjną, która pomoże dziecku w rozwoju, ale też oszczędzi płaczu i fochów, kiedy potomek uzna, że on też chce w te gry pograć. Zabawny i kolorowy pad w wielu sytuacjach sprawi, że dziecko przez jakiś czas będzie siedziało obok taty i udawało, że gra razem z nim.

Zabawkowy kontroler Fisher-Price © Amazon

Jest to też dobra propozycja dla grających w gry ojców, którzy będą chcieć dzielić się swoim hobby z dziećmi. Zabawkowy kontroler pozwoli oswoić się z kształtem i użytkowaniem przycisków oraz joisticków, zanim rodzic zdecyduje się pokazać potomstwu używanie prawdziwego urządzenia.

Bezprzewodowe słuchawki douszne

Do zestawu z Audioteką albo osobno można sprezentować tacie słuchawki douszne, które pozwolą się zrelaksować w dosyć głośnym środowisku, jakim jest dom z małym dzieckiem. Wybierając model bezprzewodowy, nie musimy się martwić o to, że dziecko wyrwie nam je rączką z uszu, jednak należy pamiętać, by zawsze pozostawiać je poza zasięgiem naszego potomstwa. Szukanie połkniętych słuchawek później w pieluszce nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds2 © Samsung

Dziecięcy zegarek z lokalizatorem

To znów przedmiot, który może wydawać się prezentem bardziej dla dziecka niż rodzica, ale żaden z ojców nie przeceni możliwości, jakie daje ten gadżet. Dziecko to oczko w głowie ojca i chce on zawsze, by pozostawało ono bezpieczne, dlatego smartwatch z lokalizatorem jest doskonałą opcją. Do opieki nad dzieckiem sprawdza się on dużo lepiej od telefonu, który łatwo zgubić, albo który może się rozładować jeśli dziecko zacznie się bawić jego różnymi funkcjami, albo grać w gry. Mowa to oczywiście o trochę starszych już dzieciach, które wychodzą na podwórko i bawią się z rówieśnikami, pozostając tylko pod częściową obserwacją ze strony rodziców.

Zegarek Garret Kids Cute 4G © Euro

Modele dla dzieci nie są szczególnie drogie i nawet te bardziej zaawansowane można kupić za kilkaset złotych. Wodoodporne nie dadzą łatwo się zniszczyć, a w razie potrzeby mogą pozwolić dziecku zaalarmować nas o niebezpieczeństwie. Rodzic może włączyć w urządzeniu nasłuch, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku u dziecka, a nawet zadzwonić, by chwilę porozmawiać. Dzięki funkcji GEOogrodzenia rodzic dostanie powiadomienie jeśli pociecha opuści określony obszar, a wbudowany GPS łatwo ją namierzy. Czujnik może też poinformować rodzica o ewentualnym zdjęciu zegarka z ręki.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Gadżetomanii