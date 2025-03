Pył marsjański bardziej toksyczny niż mogłoby się wydawać. Nowe badania

Nowe badania przeprowadzone przez Keck School of Medicine na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (USC) wskazują, że pył marsjański może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia astronautów. Jak podaje naukowe czasopismo "GeoHealth", pył ten zawiera toksyczne elementy, takie jak krzemionka i żelazo, które mogą prowadzić do chorób układu oddechowego.

Justin L. Wang z USC, główny autor badania opublikowanego w "GeoHealth", podkreśla, że burze piaskowe na Marsie mogą powodować problemy z oddychaniem i zwiększać ryzyko zachorowań. "Burze piaskowe na Marsie mogą potencjalnie powodować problemy z oddychaniem i zwiększać ryzyko zachorowań, co czyni je kolejnym zagrożeniem dla zdrowia, na które muszą przygotować się agencje kosmiczne" - wskazuje Wang.

Pył marsjański jest znacznie drobniejszy niż ten na Ziemi, co sprawia, że nasze płuca nie są w stanie go wydalić. Zawiera on krzemionkę, która może powodować pylicę płuc, oraz żelazo, które jest reaktywne dla płuc. "Krzemionka jest bezpośrednią przyczyną krzemicy, która jest zazwyczaj uważana za chorobę zawodową u pracowników narażonych na działanie krzemionki" - powiedział Wang.