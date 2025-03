Elon Musk kontra Assassin’s Creed. Riposta Ubisoftu robi furorę

Elon Musk, znany z zamiłowania do gier komputerowych, postanowił skomentować premierę najnowszej gry Ubisoftu, "Assassin’s Creed Shadows". Miliarder określił popularnego streamera HasanAbi jako "oszusta", który "promuje okropną grę tylko dla pieniędzy".

"Czy tak powiedział ci gościu, który gra na twoim koncie w Path of Exile 2?" - czytamy w odpowiedzi wysłanej z oficjalnego profilu Assassin's Creed na platformie X. Riposta Ubisoftu zdobyła ogromną popularność w sieci, zyskując w ciągu kilkunastu godzin 27,9 mln wyświetleń i 514 tys. polubień.

Przed kilkoma tygodniami Elon Musk szczycił się swoimi rzekomymi osiągnięciami w popularnej grze "Path of Exile 2". Szybko wyszło na jaw, że poziom jego postaci został nabity przez innych graczy, którym miliarder udostępnił swoje konto, co odbiło się szerokim echem w sieci. Wydawca "Assassin’s Creed Shadows" nawiązał w swojej ripoście właśnie do tej afery.