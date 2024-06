Prawie każdy samochód ma to pokrętło. Umiesz używać go poprawnie?

Zasada "widzieć i być widocznym" obowiązuje na każdej drodze. Oznacza to, że zarówno kierowca musi dobrze widzieć drogę, jak i inni uczestnicy ruchu muszą dostrzegać jego obecność. Niewłaściwie ustawione światła mogą oślepiać innych kierowców, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Takie zaniedbanie to potencjalne zagrożenie wypadkiem.