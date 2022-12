Produkują klocki w hołdzie Ukrainie. Wsparli obrońców pokaźną kwotą

Brickmania to firma produkująca zestawy klocków o tematyce militarnej oraz służbom ratunkowym. Po rosyjskiej inwazji przedsiębiorstwo wypuściło specjalną serię Ukraine Benefit z figurkami ukraińskich żołnierzy oraz używanymi przez nich pojazdami. Wpływy ze sprzedaży tych klocków miały zostać przeznaczone na wsparcie Ukrainy. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, Brickmania zdołała zgromadzić już na ten cel ponad 220 tys. dolarów.

An-225 Mrija był największym samolotem świata, który został zniszczony przez armię Putina na początku wojny. Jest to sześciosilnikowa maszyna transportowa zaprojektowana w biurze konstrukcyjnym Antnowa i oblatana w 1988 r. Samolot powstał na bazie An-124 Rusłan i miał być przeznaczony do przenoszenia wahadłowca kosmicznego Buran oraz elementów rakiety Energia.

Od 2001 r. An-225 Mrija b ył wykorzystywany komercyjnie przez ukraińskie linie lotnicze Antonow Airlines. Maszyna rozwijała prędkość do 850 km/h i mogła zabrać na swój pokład ładunek o masie sięgającej 250 tys. kg.

MiG-29 to myśliwiec frontowy, oblatany po raz pierwszy w 1977 t. Masowa produkcja tych maszyn rozpoczęła się sześć lat później. Samolot porusza się z prędkością maksymalną Mach 2,3, czyli ok. 2445 km/h. Samolot może przenosić pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu R-27, pociski rakietowe krótkiego zasięgu R-73 oraz bomby lotnicze, a w jego uzbrojeniu możemy znaleźć m.in. działko GSz-301.

Stugna-P to przeciwpancerne pociski kierowane, które stanowią wersję rozwojową ukraińsko-białoruskiego pocisku Skif. Za produkcję tej broni odpowiada Państwowe Kijowskie Biuro Konstrukcyjne "Łucz". Pociski wprowadzono do uzbrojenia w 2011 r. Maksymalny zasięg Stugna-P wynosi 5 km.

Rosyjskie czołgi podstawowe T-80BWM to maszyny trzeciej generacji. Ich zalety dostrzegają sami Ukraińcy, którzy przejęli parę egzemplarzy tych pojazdów . " W nocy na dystansie do trzech kilometrów widać wszystko – obserwujemy czasem, jak dziki przebiegają przez pole. Czołg, który zabraliśmy najeźdźcom, jest bardzo dobry. Przydał się już podczas ciężkich walk w kierunku Izium – twierdzi jeden z obrońców , którego słowa cytowaliśmy na naszych łamach w maju.

T-80BWM wszedł do służby w rosyjskiej armii w 2020 r. Czołg ma zasięg ok. 500 km, a w jego uzbrojeniu znajdziemy m.in. armatę gładkolufową kal. 125 mm, karabin maszynowy PK/PKM kal. 7,62 mm i wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW kal. 12,7 mm. Z pojazdu można odpalać też pociski 9M119 Refleks o zasięgu do 5 km.