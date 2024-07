Prowadzisz auto w klapkach? Prosisz się o kłopoty

W czasie upałów wielu ludzi decyduje się na lżejsze, bardziej przewiewne obuwie. W miejsce sportowych butów zakładamy klapki i sandały, które mają chłodzić nasze stopy. Chociaż takie buty są komfortowe, nie są odpowiednie do prowadzenia auta. Jeden niewłaściwy ruch może spowodować kolizję.

Polskie prawo nie określa jednoznacznie, czy można prowadzić samochód w klapkach . Oznacza to, że jest to legalne . Jednak instruktorzy nie zalecają wykorzystania takiego obuwia podczas jazdy, ze względu na związane z tym niebezpieczeństwo.

Klapki to zazwyczaj niestabilne obuwie. Podczas jazdy samochodem czasami trzeba szybko zareagować i nacisnąć hamulec. Jeśli klapek zsunie się ze stopy, wciśnięcie pedału może się opóźnić, co może prowadzić do poważnej kolizji.