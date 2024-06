Przed wyjazdem zostaw na środku pokoju. Skutecznie odstraszy włamywacza

Pusty dom to prawdziwa gratka dla złodzieja, który upatrzył swoją ofiarę już wcześniej . Aby zabezpieczyć się przed kradzieżą, warto wykazać się sprytem . Proste triki mogą skutecznie odstraszyć włamywacza. Jak to zrobić?

Warto też inwestować w oświetlenie aktywowane ruchem . Wyobraź sobie, że podczas nocnego włamania złodziej zostaje oświetlony niespodziewanym światłem – to z pewnością go wystraszy. Inną metodą jest rozłożenie żwiru wokół domu – ciche przemknięcie obok niego jest prawie niemożliwe.

Zwracaj uwagę też na inne szczegóły. Nie zostawiaj torebek, portfeli i biżuterii na widoku. Wystarczy, że po powrocie do domu odwiesisz torbę przy wieszaku na ubrania i pójdziesz do toalety. Jeśli zapomnisz zamknąć drzwi, złodziej może z łatwością zabrać torbę i szybko uciec. Po chwili ma dostęp do twojej karty, dowodu osobistego oraz innych cennych danych, które często mogą być wykorzystane do zaciągnięcia pożyczek.