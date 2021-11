Przełom na polskim rynku sztuki. Pierwsza rzeźba wystawiona jako NFT

NFT szturmem podbiły światowy rynek sztuki cyfrowej. Dzięki niewymienialnym tokenem artyści tworzący zdigitalizowane dzieła w końcu mają szansę i sposób na spieniężenie swoich prac. Teraz przyszedł czas, by to rozwiązanie znalazło zastosowanie również w Polsce.

"Artysta odwołuje się w nich do klasycznej formy, głównie do rzeźb barokowych, a poprzez to nawiązanie stara się przekazać uniwersalne wartości. Gest całego ciała wyraża emocje, a szata zakrywająca twarz postaci wprowadza pierwiastek niepokoju, nieodzowny element piękna w sztuce" – wyjaśnia Ewa Mierzejewska, przedstawicielka Artinfo.