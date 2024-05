Przestoje w produkcji OZE przez majówkę. Problemy z ograniczeniem mocy

Majowy weekend to czas, kiedy większość z nas nie myśli o pracy. Wiele przedsiębiorstw wstrzymuje swoją działalność, a inne działają na obniżonych obrotach. To stwarza wyzwanie dla sektora energetycznego, ponieważ zmniejszone zapotrzebowanie na energię prowadzi do licznych ograniczeń w produkcji energii z odnawialnych źródeł.