Przezroczysty panel fotowoltaiczny. To produkt dla rolników

Jinko Solar to jedna z największych firm zajmujących się produkcją paneli fotowoltaicznych. Jej przedstawiciele właśnie poinformowali o nowym produkcie, który zostanie wdrożony na rynek, czyli o przezroczystym module fotowoltaicznym, który powstał z myślą o agrofotowoltaice i architekturze.

Rzecznik prasowy przedsiębiorstwa opowiedział o najnowszym produkcie dziennikarzom serwisu PV-Magazine. Transparentny moduł fotowoltaiczny przepuszcza od 30 do 40 procent światła słonecznego. W zależności od wybranego wariantu pojedynczy panel ma moc od 245 do 300 W, przy efektywności na poziomie 12,09-13,08 proc.

Wymiary pojedynczego modułu to 1759 mm na 1158 mm na 11,5 mm. Waży on 54 kilogramy i może pracować w zakresie temperatur od -40 do 85 stopni Celsjusza. Moduł pokryty jest sześciomilimetrową wartstwą szkła hartowanego.