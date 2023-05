Przydatne gadżety na plażę. Co warto zabrać ze sobą na wakacje?

Plażowe gadżety i akcesoria. Kupić je przed wyjazdem czy na miejscu?

W plażowe akcesoria zdecydowanie warto zaopatrzyć się przed wyjazdem. Zamawiając potrzebne nam gadżety przez internet, sporo zaoszczędzimy na ich koszcie – za dokładnie te same przedmioty sprzedawane w miejscowych sklepikach zapłacimy bowiem sporo więcej niż online. Zanim jednak zaczniemy robić listę przedwakacyjnych zakupów i zamawiać poszczególne gadżety sprawdźmy, czy niektórych z nich nie udostępnia nasz obiekt noclegowy.

Wiele z nich, specjalnie z myślą o swoich gościach, przygotowało bowiem akcesoria plażowe, z których można korzystać właściwie bez żadnych ograniczeń. Należą do nich m. in. parasole plażowe, parawany, rowery, materace dmuchane, zabawki plażowe dla dzieci i wiele innych. Przeglądając szczególnie popularne w tym roku noclegi w Jelitkowie, Gdańsku i Sopocie, warto sprawdzić, co oprócz zakwaterowania, obejmuje ich cena.

Szybkoschnące ręczniki – idealny gadżet dla miłośników morskich kąpieli

Ręcznik to zdecydowany must have dla każdego plażowicza. Przydaje się nie tylko w czasie opalania, kiedy chcemy zapewnić sobie wygodną powierzchnię do leżenia na plaży, ale także do osuszenia się po wyjściu z wody. Z tego zadania raczej przeciętnie wywiązują się klasyczne ręczniki z bawełny – ten naturalny materiał ma bowiem to do siebie, że szybko nasiąka wodą i dość wolno schnie. W efekcie, aby zapewnić wysoki komfort wypoczynku na plaży dla siebie i całej rodziny, musimy zabrać ze sobą kilka ręczników.

Zamiast tego, warto sięgnąć po szybkoschnące ręczniki. To praktyczny gadżet, który przyda się nie tylko na plaży, ale także na basenie – z raz zakupionych ręczników będziemy mogli więc korzystać przez cały rok. Szybkoschnące ręczniki są wykonane z mikrofibry – materiału, który świetnie absorbuje wodę, szybko schnie, a przy tym jest na tyle cienki, że bez problemu zmieści się w torbie plażowej.

Wodoodporne etui na telefon – coś dla miłośników plażowania ze smartfonem w dłoni

Mimo tego, że wybierając się na plażę, warto najbardziej skupić się na wypoczynku i zabawie z najbliższymi, wiele osób nie wyobraża sobie pozostawienia smartfona w miejscu zakwaterowania. Decydując się na zabranie ze sobą urządzenia na plażę, musimy jednak zadbać o jego odpowiednie zabezpieczenie przed wodą, piaskiem i wilgocią.

W tym celu warto zaopatrzyć się w specjalny, wodoodporny pokrowiec na telefon, który uchroni nasze urządzenie w przypadku jego zamoczenia, a także zapobiegnie zarysowaniom, które w mgnieniu oka tworzą się na jego ekranie od wszechobecnego na plaży piasku.

Wodoodporne etui na telefon – coś dla miłośników plażowania ze smartfonem w dłoni © Adobe Stock

Termosy na zimne napoje – porcja orzeźwienia przyjazna dla portfela

Wybierając się na plażę, musimy zadbać o wodę. Jej picie jest bardzo ważne w upalne, letnie dni, kiedy jesteśmy szczególnie narażeni na odwodnienie. Zapas wody należy koniecznie mieć przy sobie na plaży, gdzie panują szczególnie sprzyjające odwodnieniu warunki. W lecie z kolei nic nie smakuje tak dobrze, co schłodzona woda, która przynosi natychmiastowe orzeźwienie. I owszem, możemy ją kupić w plażowym barze czy pobliskiej knajpce. Koszt butelki wody na plaży może jednak niemile zaskoczyć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

Rozwiązaniem tego problemu jest… termos! Wbrew pozorom gadżet ten służy nie tylko do utrzymywania ciepła gorących napojów – w lecie z powodzeniem wykorzystamy go bowiem do podtrzymania chłodnej temperatury wody. Jeśli wybieramy się na plażę całą rodziną i potrzebujemy więcej niż jednej butelki chłodnej wody, zainwestujmy natomiast w lodówkę turystyczną – urządzenie to idealnie sprawdzi się do przechowywania wody, napojów, przekąsek i letnich słodkości.

Materiał partnera: nocowanie.pl