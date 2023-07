Ranking głośników mobilnych - WAKACJE 2023

Odporny i mocny głośnik mobilny JBL Xtreme 2

JBL Xtreme 2 to prawdziwe narzędzie dla miłośników muzyki na świeżym powietrzu. Wykończony w stylowym kolorze Gunmetal, ten bezprzewodowy głośnik zapewnia nie tylko jakość dźwięku, ale i solidność konstrukcji. Jego wytrzymałe, wodoodporne wykonanie sprawia, że jest idealnym towarzyszem na plażę, basen lub camping. Pomimo swojej kompaktowej wielkości, Xtreme 2 daje moc dźwięku, której oczekują najbardziej wymagający audiofile. Wykorzystuje on technologię JBL Bass Radiator do generowania głębokich, rezonujących basów, a cztery aktywne przetworniki gwarantują klarowny, pełny dźwięk. Dodatkowo, głośnik jest wyposażony w technologię Bluetooth 4.2, co umożliwia bezproblemowe strumieniowanie muzyki z kompatybilnych urządzeń. To jeden z chętniej wybieranych głośników, które są dostępne w aktualnej ofercie!

Nowy głośnik mobilny JBL Xtreme 3

JBL Xtreme 3 to najnowsza generacja popularnej serii Xtreme. Ten niebieski głośnik mobilny łączy w sobie wszystko, co najlepsze w swoim poprzedniku, z kilkoma nowymi usprawnieniami. Wytrzymała konstrukcja z tkaniny i gumy zapewnia odporność na wodę i kurz (IP67), co czyni go idealnym na wszelkie przygody na zewnątrz. Xtreme 3 wyposażony jest w cztery przetworniki i dwa radiatory JBL Bass, które razem zapewniają mocny, nasycony dźwięk. Co więcej, głośnik posiada funkcję JBL Party Boost, która pozwala łączyć się z innymi kompatybilnymi głośnikami JBL dla stworzenia większego systemu dźwiękowego. Urządzenie ma moc aż 100 watów, a czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora to aż 15 godzin.

Niedrogi i doskonały głośnik mobilny XMUSIC BTS850B

XMusic BTS850B to ekonomiczna, ale solidna opcja dla tych, którzy szukają głośnika mobilnego. Ten niebieski głośnik jest nie tylko estetycznie atrakcyjny, ale także wytrzymały i łatwy w obsłudze. Głośnik XMusic oferuje znakomitą jakość dźwięku w stosunku do swojej ceny. Jego niewielki rozmiar nie wpływa na moc dźwięku, który wytwarza, co czyni go idealnym do korzystania w domu, na zewnątrz, a nawet w podróży. Bezprzewodowa łączność Bluetooth pozwala na strumieniowanie muzyki z różnych urządzeń bez potrzeby korzystania z kabli. Co ważne, głośnik pozwala słuchać także radio FM, co nie jest takie oczywiste w przypadku większości urządzeń. Model występuje w czterech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, czarnej, różowej i szarej.

Niezawodny głośnik mobilny JBL Charge 5

JBL Charge 5 to potężny, przenośny głośnik, który gwarantuje doskonały dźwięk zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu. Czerwona obudowa dodaje mu wyrazistości, a solidne wykonanie sprawia, że jest odporny na wstrząsy i upadki. Głośnik JBL Charge 5 wyposażony jest w technologię JBL Pro Sound, która dostarcza imponujący, mocny dźwięk. Dzięki zintegrowanemu powerbankowi, Charge 5 nie tylko gra muzykę, ale może także ładować twoje urządzenia, co jest niezwykle przydatne w podróży. Moc 40 watów pozwala grać naprawdę głośno!

Głośnik mobilny JBL Charge Essential 2

Charge Essential 2 od JBL to głośnik mobilny, który dostarcza mocny dźwięk i praktyczność w kompaktowym, stylowym pakiecie. Klasyczny czarny design jest zarówno elegancki, jak i uniwersalny, dzięki czemu głośnik doskonale wpasowuje się w każde otoczenie. Charge Essential 2 oferuje do 20 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem na długie dni na zewnątrz. Dzięki odporności na wodę (IPX7), głośnik jest odporny na przypadkowe zachlapania, co sprawia, że jest idealny do korzystania przy basenie lub na plaży.

