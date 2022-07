Recykling paneli fotowoltaicznych. Mogą znów produkować prąd

Kwestia recyklingu paneli fotowoltaicznych będzie istotna za kilkadziesiąt lat. Ich żywotność sięga około trzech dekad, w związku z czym obecna popularność farm fotowoltaicznych przełoży się na duże ilości surowców do przetworzenia. Prognozuje się , że do 2030 roku będzie do 8 milionów ton odpadów, a do 2050 80 ton.

Nad kwestią skutecznego recyklingu paneli pochylili się naukowcy z Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) i Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze. Opracowali oni technologię, która pozwala na takie przetworzenie zużytych modułów fotowoltaicznych, które pozwoli na ponowne wykorzystanie ich jako źródła energii elektrycznej.

Najważniejszą kwestią jest skład paneli fotowoltaicznych. Składają się one przede wszystkim z krzemu, miedzi, srebra i ołowiu. Jednak krzem stanowi ok. 90 proc. całości. Bywa on zanieczyszczony, przez co nie da się przetworzyć go na pełnowartościowe ogniwa fotowoltaiczne.