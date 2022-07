Polski płot generuje prąd. Niezwykły panel wiatrowy

Panel Wiatrowy to startup, który, zgodnie z nazwą, zaprojektował panel wiatrowy. Jest to nowoczesny zespół turbin wiatrowych, który podchodzi do generacji prądu z wiatru w inny sposób. Zamiast stawiać na duże wiatraki o dużej mocy, celuje w klientów indywidualnych, którzy mogliby dzięki takim panelom generować prąd na własne potrzeby.