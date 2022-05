Rekordowe ogniwo fotowoltaiczne. Wykorzystali studnię kwantową

Ponadto wykorzystano studnię kwantową, która pozwoliła dostroić każdą warstwę do pochłaniania innej części widma słonecznego. Rozwiązanie to zastosowano w środkowej warstwie zbudowanej z arsenku galu.

Jednym z zastosowań rekordowego ogniwa może być wykorzystanie go w przestrzeni kosmicznej. W takich warunkach ogniwo to cechuje się wydajnością na poziomie 34,2 proc., co jest rekordową wartością dla ogniw działających w kosmosie. Jego twórcy sądzą, że ogniwo mogłoby zostać wykorzystane choćby do zasilania satelitów komunikacyjnych.