Rewolucja w fuzji jądrowej. Milion razy efektywniejsza

Fuzja jądrowa mogłaby w teorii być nieskończonym źródłem energii. Izraelska firma NT-Tao zdobyła 22 mln dolarów na rozwój technologii, która ma skomercjalizować ten rodzaj pozyskiwania energii. Kluczowa w tym kontekście jest metoda ultraszybkiego ogrzewania plazmowego, które pozwala na osiągnięcie 1 tys. razy większej gęstości, niż umożliwiają to inne reaktory termojądrowe. To ma przełożyć się na milion razy bardziej efektywną syntezę jądrową w porównaniu do innych rozwiązań.

Oded Gour-Lavie, jeden z założycieli start-upu pracującego nad funkcjonalną fuzją jądrową, powiedział w rozmowie z EE Times Europe, że fuzja jądrowa to najczystsza forma energii we wszechświecie. Jak zauważa, może być też nieskończonym źródłem energii, co oznaczałoby, że dałaby ludzkości niezależność od paliw kopalnych, a przy tym znacząco ograniczyła wpływ naszej cywilizacji na ziemski klimat.

Opracowanie funkcjonalnej fuzji jądrowej o wydajności, którą zakłada Gour-Lavie, mogłoby przynieść rewolucję nie tylko w energetyce, ale w dużej mierze w branży automotive. Jak twierdzi - z tego względu firmy takie jak Honda Motors zainwestowały w jego projekt. Wiedzą, że opracowanie takiego rozwiązania pozwoli na zasilanie wszystkiego - miast, domów i samochodów.

- Technologia NT-Tao zapewnia wysoce wydajne sprzężenie energii z plazmą. Umożliwia to bardziej elastyczny reaktor, który potrafi ogrzewać plazmę o 1 tys. razy większej gęstości. Większość innych rozwiązań jest zaprojektowana do podgrzewania plazmy o znacznie niższych gęstościach, co wymaga dłuższych impulsów do wytworzenia energii. Rozwiązanie NT-Tao natomiast zakłada skrócenie impulsu (10 ms w porównaniu z setkami sekund dla tokamaków itp.). Ze względu na dużą gęstość, pozwoli przeprowadzić reakcję fuzji milion razy szybciej, co przełoży się na wyższą wydajność - komentuje Oded Gour-Lavie.

W rozmowie z EE Times Europe twórcy przyznają, że są już blisko osiągnięcia wspomnianych wyników. Kolejne prototypy mają potwierdzać słuszność kierunku rozwoju technologii fuzji jądrowej. Nie wiemy jednak, jakie będą efekty badań. Możliwe, że osiągnięcia izraelskiej firmy popchną tę technologią do przodu, dzięki czemu rozwiązanie to będzie mogło być stosowane powszechnie, nawet jeśli nie uda się osiągać zapowiadanych wyników.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii