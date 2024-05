Rewolucja w magazynowaniu energii. Co to dla nas oznacza?

Superkondensatory to urządzenia mające potencjał, by zrewolucjonizować sposób, w jaki przechowujemy energię. Są one znane z szybkiego uwalniania zgromadzonej energii, ale dotychczas brakowało im pojemności, by sprostać większym wymaganiom społecznym. Nowe metody mogą jednak to zmienić.