Rewolucja w produkcji energii. Jest nowy sposób

Trudno jest sobie wyobrazić obecny świat bez dostępu do energii - scenariusz, który często znajdujemy w fabułach filmów science fiction, seriali czy gier RPG o tematyce postapokaliptycznej. Wobec tego, nieustanne dążenie do odkrycia nowych metod jej pozyskania wydaje się być oczywistością. Metoda zaproponowana przez naukowców z Korei wyróżnia się na tle dotychczasowych rozwiązań.

Za sprawą synergii efektów termoelektrycznych i piezoelektrycznych, grupa pod kierunkiem dr. Hyun-Cheol Songa i dr. Sunghoon Hura stworzyła unikatowy system zdobywania energii. Zapewniają, iż jego wykorzystanie pozwala na zwiększenie wydajności produkcji energii o więcej niż 50 procent w stosunku do innych dostępnych metod.

Jest to pierwszy przypadek udanego połączenia technologii termoelektrycznych i piezoelektrycznych w jednym, hybrydowym rozwiązaniu do produkcji energii. Nowo opracowany system łączy w sobie najlepsze cechy obu technologii, eliminując jednocześnie ich słabości, co umożliwia osiągnięcie optymalnych rezultatów w środowiskach generujących wibracje i ciepło.