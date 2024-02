Pierwszy człowiek z supermocami Neuralinka. Oto, co daje mu "Telepathy"

Projekty implantów Neuralink zyskały miano jednych z najbardziej fascynujących, ale również wywołujących sporo kontrowersji, przedsięwzięć technologicznych ostatniego czasu. Wykorzystują one interfejs mózg-komputer (BCI), co umożliwia bezpośrednią komunikację między ludzkim mózgiem a komputerem. Celem tego rozwiązania jest przede wszystkim ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym.

Założyciel Neuralinka, Elon Musk, przekonuje, że w przyszłości implanty te mogłyby przyczynić się do "cyborgizacji" społeczeństwa. Według Muska, to jedyna droga, aby móc nadążyć za tempem cyfrowej rewolucji, a nawet po prostu przetrwać w jej obliczu.

Początkowe testy implantów przeprowadzane były na zwierzętach i budziły kontrowersje, co skutkowało wszczęciem śledztwa federalnego. Mimo to, badania te otworzyły możliwość przeprowadzenia testów na ludziach. Nieco wcześniej rozpoczęto poszukiwania ochotników do udziału w projekcie.