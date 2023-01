Rewolucyjna bateria z Polski. Naładujesz smartfon w 8 minut

Naukowcy z rzeszowskiej firmy The Batteries opracowali baterię, którą producenci smartfonów mogą pokochać lub znienawidzić. Niezwykle tania i energooszczędna metoda produkcji baterii cienkowarstwowych zapewnia im żywotność wynoszącą nawet 68 lat oraz pełne naładowanie w czasie 8 minut.

Każdy posiadacz smartfonu doskonale wie, że ich żywotność jest sporo krótsza niż w przypadku archaicznych już komórek. Szybkie rozładowywanie i codzienne ładowanie baterii może przysporzyć nam sporo problemów. W końcu wielu z was z pewnością zdarzyło się zapomnieć o podłączeniu urządzenia do ładowania, przez co jego bateria nie wystarczyła nawet na pół dnia.

Oczywiście dzisiejsze urządzenia ze względu na duże ekrany i ciągły dostęp do internetu wymagają więcej energii niż stare telefony. Producenci, aby sprostać oczekiwaniom klientów, prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych sposobów na szybsze ładowanie. Z różnych względów jest to łatwiejsze rozwiązanie od zwiększenia pojemności baterii. W końcu ich gabaryty mocno ograniczają takie działania. A raczej nikt nie chce nosić w kieszeni lub torebce "cegły".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

The Batteries opracowało baterię przyszłości

Tu z pomocą przychodzą polscy naukowcy z rzeszowskiej firmy The Batteries, którzy opracowali i opatentowali sposób na efektywne i tanie wytwarzanie akumulatorów cienkowarstwowych przy użyciu odparowywania próżniowego wzmocnionego plazmą o wysokiej gęstości. Producentom smartfonów, którzy niekiedy specjalnie postarzają urządzenia, abyśmy wymieniali je jak najczęściej, może nie spodobać się ten wynalazek. Z drugiej strony, gdyby urządzenie z taką baterią pojawiło się na rynku, z pewnością cieszyłoby się ogromnym zainteresowaniem.

Jak wyjaśniają twórcy innowacyjne metody, kluczową różnicą pomiędzy konwencjonalnymi bateriami litowo-jonowymi (Li-ion) lub litowo-polimerowymi (Li-po) a półprzewodnikowymi bateriami cienkowarstwowymi jest fakt, że konwencjonalne baterie są produkowane z materiału w formie "masy". Struktura takiego materiału nie jest jednorodna i zawiera znaczne ilości dodatkowych substancji, które są wymagane do utrzymania granulek tego materiału razem. Powoduje to znaczne zmniejszenie gęstości energetycznej akumulatora.

Bateria na 68 lat, ładowana w 8 minut

Tymczasem technologia cienkowarstwowa – w przeciwieństwie do konwencjonalnej technologii osadzania materiału – pozwala na osadzenie materiału w postaci proszku o wysokiej krystaliczności i wyeliminowanie dodatkowych substancji z materiału. Dzięki temu zwiększa się gęstość energii materiału, co może zapewnić przełomową poprawę gęstości energii, potencjalnie podwajając ją z 600 Wh/l do 1200 Wh/l.

Źródło zdjęć: © The Batteries Zespół naukowców z The Batteries

Dodatkowo elektrolity półprzewodnikowe są mniej reaktywne niż płynne lub żelowe, więc działają znacznie dłużej. Oznacza to również, że akumulatory półprzewodnikowe nie wybuchną ani nie zapalą się w przypadku uszkodzenia lub wad produkcyjnych – co miało miejsce w przypadku różnych urządzeń wyposażonych w konwencjonalne baterie.

Wreszcie półprzewodnikowe baterie mogą poszczycić się o wiele większą ilością cykli ładowania – 10-25 tys. razy. Przy czym średnia ilość cykli standardowego akumulatora Li-ion w smartfonie wynosi ok. 2 tys. cykli ładowania. Urządzenie wyposażone w innowacyjne rozwiązanie podłączone do ładowania raz dziennie pozwoliłoby zwiększyć żywotność baterii nawet do 68 lat, a do jej uzupełnienia wystarczyłoby zaledwie 8 minut.

Konrad Siwik, dziennikarz Gadżetomanii