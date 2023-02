Roboty do zadań specjalnych. Mogą odkryć tajemnice pozaziemskich oceanów

Naukowcy wciąż poszukują pozaziemskich oceanów , które mogą zawierać w sobie wiele wskazówek na temat wszechświata, potencjalne istniejących tam form życia, czy ogólnej historii jego ewolucji. Jednym z miejsc, które zdaniem ekspertów posiada ogromny zbiornik wodny, jest Europa - najmniejszy z czterech galilejskich księżyców krążących wokół Jowisza, na co zwraca uwagę Interesting Engineering. Serwis przypomina, że najprawdopodobniej kryje się on pod lodową skorupą i "mieści więcej wody niż cała Ziemia razem wzięta".

Właśnie w takim miejscu można wykorzystać roboty podobne do tych opracowanych przez ekspertów z Uniwersytetu Bristolskiego - "RoboSalps". Z komunikatu prasowego instytucji wynika, że zaprojektowano je do działania w nieznanych i ekstremalnych środowiskach. Ich twórcy zainspirowali się życiem salpy, czyli stworzenia zaliczanego do rzędu osłonic z gromady sprzągli. Salpy można spotkać w dużych koloniach, a to, co je wyróżnia, to m.in. półprzezroczyste ciało.