Schody to nie problem. Ten robot sobie z nimi radzi

Początkowo robotom odkurzającym daleko było do doskonałości, a nawet do spełniania obietnic przedstawianych w opisach. Ze względu na słabą moc ssania, nieumiejętność omijania przeszkód czy losowe poruszanie się po pomieszczeniach, nie tylko nie odciążały użytkowników, ale wręcz czasem potrafiły dołożyć im roboty. Dziś już te problemy zostały w dużej mierze wyeliminowane, ale schody to wciąż przeszkoda, która jest dla nich nie do przejścia.