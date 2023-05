Ssie jak tradycyjny odkurzacz. Dyson pokazał nowego robota

Sercem robota Dyson 360 Vis Nav jest silnik o prędkości 110 tys. obrotów na minutę. Według producenta daje to sześciokrotnie większą siłę ssania niż w konkurencyjnych modelach , a mówiąc najprościej – możemy liczyć na ssanie zbliżone do tego, jakie oferują tradycyjne odkurzacze.

Tak jak tradycyjne odkurzacze nowy robot Dysona ma być też bardzo uniwersalny. Szczotka "potrójnego działania", jak nazywa ją producent, ma elementy z miękkiego nylonu do czyszczenia twardych podłóg, antystatyczne włókna węglowe do zbierania drobnego kurzu oraz sztywne nylonowe włosie do wyłapywania zabrudzeń z dywanów. Do tego ma wysuwane ramię umożliwiające skuteczne sprzątanie przy samych krawędziach