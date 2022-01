Sensacja archeologiczna. Znaleźli ruiny starożytnego miasta

Znaleziska obejmują m.in. naczynia, studnie i ruiny budowli. Zespół składający się z ok. 80 specjalistów z Museum of London Archaeology (MOLA) odkrył także ponad 300 monet oraz pozostałości rzymskiej drogi o szerokości 10 m.

"Odkrycie tak dobrze zachowanej i dużej rzymskiej drogi, a także tak wielu wysokiej jakości znalezisk wiele mówi nam o ludziach, którzy tu żyli"- mówi kierownik budowy James West z projektu MOLA Headland Infrastructure, cytowany przez brytyjski dziennik The Independent.

Jak podają brytyjskie media, zespół spędził 12 miesięcy na wykopywaniu starożytnej osady w pobliżu wioski Chipping Warden, położonej ok. 130 km na północ od stolicy. Jest to jedno z ponad 100 stanowisk archeologicznych pomiędzy Londynem i Birmingham, badanych od 2018 r. Zdaniem ekspertów osada została założona ok. 400 roku p.n.e i rozrastała się w latach 300-400.