Skutki wojny. Rosja uderza w ukraińską energetykę

Ukraińskie Ministerstwo Energii przekazało, że z powodu okupowania przez Rosjan niektórych terenów południowych państwo straciło do 90 proc. energii pozyskiwanej z wiatru oraz ok. 50 proc. energii słonecznej. "Zielona energia to chyba najbardziej dotknięta branża, ponieważ jej główne zasoby znajdują się na południu" – ocenił German Galuszczenko, ukraiński minister energetyki, cytowany przez agencję prasową UNIAN.