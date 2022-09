Rekord fotowoltaiki. "Wypełnia lukę po węglu"

Fotowoltaika w Polsce bije kolejny rekord. Może to być jeden z ostatnich w tym roku - wraz z końcem lata produkcja ze źródeł fotowoltaicznych maleje. Jednak dane PSE udowadniają, że w środę 7 września 2022 r. mieliśmy do czynienia z rekordową produkcją, jeśli o źródła fotowoltaiczne chodzi.

Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenpeace Polska, twierdzi, że to w głównej mierze zasługa prosumentów i firm prywatnych. Podał przy tym przykład jednego z nieoczywistych liderów, jeśli o fotowoltaikę chodzi. Sklepy Dino mają łącznie ok. ośmiokrotnie więcej mocy zainstalowanej w fotowoltaice niż grupa PGE. Wynika to w dużej mierze z faktu, że elektrownie słoneczne na pojedynczych sklepach to mikroinstalacje, które o wiele łatwiej uruchomić, niż duże farmy, w które celują zakłady energetyczne, ale mimo wszystko robi wrażenie.