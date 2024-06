Masz fotowoltaikę? Tak możesz wydłużyć jej żywotność

W Polsce fotowoltaika cieszy się dużą popularnością. W październiku 2022 roku moc zainstalowana w fotowoltaice osiągnęła prawie 11,5 GW, co oznaczało wzrost o ponad 71 proc. w porównaniu do października 2021 roku. Znaczną część tej mocy stanowią mikroinstalacje, w które inwestują prywatni użytkownicy.

Podstawowym kryterium, które towarzyszy decyzji o inwestycji w instalacje fotowoltaiczne , jest ich opłacalność. To, w jakim stopniu instalacja przyniesie korzyści, jest ściśle powiązane z jej trwałością. Najczęściej mówi się o długowieczności paneli, chociaż nie zawsze jest to jedyny aspekt, który należy uwzględniać.

Producenci paneli fotowoltaicznych często oferują 25-letnią gwarancję na moc generowaną przez moduły fotowoltaiczne. Oznacza to, że po upływie tego czasu panele nadal będą produkować co najmniej 80 proc. mocy nominalnej. Po tym okresie producenci nie odpowiadają już za dalsze spadki mocy, co może prowadzić do zmniejszenia rentowności instalacji.