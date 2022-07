Odmowy przyłączania OZE. Mogłyby zastąpić węgiel

Okazuje się bowiem, że w latach 2015-2021 operatorzy sieci dystrybucyjnej i przesyłowej wydali łącznie ponad 6 tysięcy odmów przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych. Łączna moc elektrowni, którym odmówiono podłączenia do sieci, wynosi ok. 30 GW, co stanowi ponad 50 proc. aktualnie zainstalowanej mocy wytwórczej wszystkich rodzajów źródeł w Polsce w kwietniu 2022. W latach 2015-2020 odmówiono przyłączenia instalacji OZE o łącznej mocy 15 GW.