Sprzedaż pomp ciepła w Polsce. Jedna z najlepszych w Europie

Pompy ciepła cieszą się popularnością z wielu względów. Urządzenia te przede wszystkim nie wymagają żadnej codziennej obsługi, w odpowiednich warunkach mogą nie tylko ogrzewać budynki, ale także je schładzać, a przy tym nie generować żadnych zanieczyszczeń w miejscu funkcjonowania. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pompa ciepła pozwala często na zredukowanie rachunków za ogrzewanie do zera i mimo wysokich kosztów początkowych, urządzenia te ciągle znajdują wielu nowych nabywców.

Według danych udostępnianych przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) w 2022 r. w Europie sprzedały się trzy miliony pomp ciepła, co oznacza wzrost o 38 proc. względem roku ubiegłego. Dzięki temu w Europie działa już łącznie ok. 20 milionów pomp ciepła, które ogrzewają ok. 16 proc. wszystkich budynków na Starym Kontynencie.