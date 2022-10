Stracił oko przez nowotwór. Zastąpił je świecącym okiem cyborga

"Straciłem oko z powodu raka, więc zrobiłem to i zamieniłem moją głowę w latarkę" – wyjaśnia Brian Stanley na nagraniu opublikowanym w serwisie TikTok . Inżynier nazwał swój wynalazek "Titanium Skull Lamp" i twierdzi, że sprawdza się on doskonale podczas czytania w ciemności.

Na nagraniu widać, jak działa latarka, bez trudu oświetlając korytarz i łazienkę Stanleya. Co ciekawe, oko cyborga doskonale oświetla tylko ten obszar, na który inżynier aktualnie kieruje głowę. Według niego żywotność baterii w latarce wystarcza na ok. 20 godzin pracy, a przy tym nie nagrzewa się do temperatury, która mogłaby sprawiać dyskomfort.