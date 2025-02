Suszarka nie suszy? Sprawdź proste triki, by pranie było suche

Nie ma nic bardziej irytującego niż wyciąganie z suszarki nadal mokrej odzieży. Urządzenie, które działa poprawnie, ale z niewiadomych przyczyn robi to nieefektywnie, może wskazywać na usterkę. Czasem jednak to sam użytkownik popełnia drobne błędy. Co możemy robić niewłaściwie?