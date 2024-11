Czy ładowanie smartfona nocą jest niebezpieczne? Lepiej tego unikaj

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich urządzeń elektronicznych są ich wbudowane baterie . Wielu ludzi chce wyjść z domu rano mając w pełni naładowane urządzenia, co często skłania ich do ładowania sprzętu w nocy. Strażacy zauważają tendencję wzrostową w liczbie pożarów z powodu nieodpowiedniego korzystania z elektroniki.

Sławomir Brandt, rzecznik wielkopolskiej Straży Pożarnej, zwraca uwagę na fakt, że już co siódmy pożar w polskich domach spowodowany jest zwarciem instalacji elektrycznej.

Wśród głównych przyczyn takich pożarów wymienione są urządzenia, które od dawna były problematyczne, takie jak czajniki i ekspresy. Obecnie dołączyły do nich także telefony i smartfony . Ładowane w nocy, zwłaszcza gdy są blisko łóżka lub nawet w pościeli, stwarzają zagrożenie. Zaleca się wyłączanie z gniazdek wszelkiego sprzętu, który nie jest ciągle w użyciu, idąc spać lub opuszczając dom.

Większość tego typu sprzętów jest tworzona z plastiku i często pozostawiana na drewnianych powierzchniach, co tworzy doskonałe warunki dla ognia. Coraz większą popularność zyskują również pojazdy elektryczne, a wśród nich odnotowano kilka przypadków pożarów hulajnóg elektrycznych.

W podejściu do zakupów osprzętu ładowania, oszczędzanie kilkunastu złotych na ładowarkach może okazać się zgubne. Coraz częściej producenci nie dołączają ładowarek do urządzeń, co sprawia, że konsumenci muszą je dokupować samodzielnie. Warto inwestować w produkty sprawdzonych marek, zamiast wybierać tanie zamienniki z popularnych marketów elektronicznych, które mogą nie spełniać standardów bezpieczeństwa i nie przechodzą odpowiednich testów przed sprzedażą.