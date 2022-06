Swytch zmieni każdy rower w elektryka. Baterię zmieścisz w swojej kieszeni

Firma Swytch Technology przedstawiła nowy zestaw do konwersji, który zamieni każdy rower w rower elektryczny. Jest on wyposażony w ważącą 700 g baterię, która według firmy ma rozmiar zbliżony do dużego smartfona, zapewnia moc 250 W i deklarowany zasięg 15 km przy czasie ładowania wynoszącym godzinę.

Chociaż rowery ze wspomaganiem pedałowania są popularne wśród osób dojeżdżających do pracy, niektórzy rowerzyści mogą preferować dodawanie go do zwykłego roweru, gdy jest ono potrzebne i rezygnację z niego, gdy jest zbędne. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą lekkie i kompaktowe zestawy do konwersji rowerów elektrycznych, takie jak zestaw firmy Swytch. Teraz firma unowocześniła projekt, dodając do niego kieszonkowy akumulator.

Podobnie jak we wcześniejszych wersjach, zestaw zawiera przednie koło, którego sercem jest silnik w piaście o mocy 250 W, dostosowany do rozmiaru koła określonego przez użytkownika. Konieczne będzie także zainstalowanie dwuczęściowego czujnika pedałowania oraz zaktualizowanego złącza baterii. Do tego dochodzi nowy zasilacz Air.

Nowy Swytch Kit według firmy ma wymiary zbliżone do dużego smartfona, waży 700 g i zapewnia wystarczającą ilość energii na jednym ładowaniu, aby przejechać do 15 km. Można go naładować w ciągu godziny i zabrać ze sobą w bagażu podręcznym. Zestaw ma być dostępny w przedsprzedaży w najbliższych miesiącach. Zainteresowani, którzy już teraz zarejestrują się na stronie producenta, będą mogli liczyć na spore rabaty.