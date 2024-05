Sygnalizator z czterema światłami? Ma upłynnić ruch

Eksperci z branży motoryzacyjnej są zgodni, że samochody autonomiczne , które samodzielnie poruszają się po drogach, poprawią płynność ruchu. Wyeliminują bowiem najsłabszy punkt systemu - czynnik ludzki. Pojazdy autonomiczne, w przeciwieństwie do kierowców, nie będą bowiem zagapiać się, ani zwlekać z reakcją.

Sam fakt pojawienia się tego typu samochodów przynosi już duże korzyści, jednak naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej (NCSU) zaproponowali rozwiązanie, które może poprawić ruch na skrzyżowaniach jeszcze bardziej. Okazuje się, że wystarczy dodać czwarte światło do sygnalizacji świetlnej.

Dodatkowe, białe światło , które uzupełnia standardowy zestaw czerwone-żółte-zielone, miałoby się zapalać na skrzyżowaniu w momencie, gdy znajdzie się na nim odpowiednio wiele samochodów autonomicznych. Jak miałoby to działać?

Naukowcy z NCSU sugerują, by autonomiczne samochody zbliżające się do skrzyżowania tworzyły grupy i komunikowały się nie tylko ze sobą, ale także z sygnalizacją świetlną. Taka koordynacja umożliwi sprawniejsze i bardziej efektywne pokonywanie skrzyżowań. Samochody nie będą bez sensu zatrzymywane, ale też nie będą musiały czekać dłużej niż to konieczne.