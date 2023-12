Szukasz prezentu na gwiazdkę? Hulajnoga albo rower elektryczny sprawdzą się znakomicie

Hulajnogi i rowery elektryczne to najlepszy środek lokomocji do przemieszczania się nie tylko po mieście, lecz również w terenie. Podróżowanie na tych jednośladach zapewnia emocje na najwyższym poziomie i sprawia mnóstwo przyjemności. To bardzo oryginalny pomysł na prezent pod choinkę, ponieważ nie każdy może pochwalić się takim sprzętem. Po co kupować kolejny telefon lub czytnik e-booków, skoro możesz zaskoczyć bliską osobę tak niecodziennym upominkiem? Zaskocz brata, mamę lub narzeczonego i podaruj prezent, który posłuży na długie lata. Hulajnoga lub rower elektryczny to coś znacznie więcej niż pojazd na dwóch kółkach. To synonim niezależności i możliwość wyrażenia swojego charakteru. Taki prezent na gwiazdkę z pewnością zrobi wrażenie na obdarowanej osobie i wywoła na jej twarzy uśmiech. Tym bardziej, że teraz to idealny moment na zakup elektrycznego jednośladu, ponieważ między sezonami ceny są wyjątkowo atrakcyjne.

Pojazdy elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród gadżeciarzy. Przy okazji to też świetny pomysł na prezent pod choinkę. Hulajnoga lub rower elektryczny to praktyczny sprzęt, który ułatwi codzienne dojazdy do szkoły lub pracy. Mało tego! Elektryki nadają się także na dłuższe wycieczki poza miasto, gdzie można aktywnie spędzić wolny czas.

Jaki prezent wybrać na gwiazdkę? Przygotowaliśmy poradnik, który ułatwi wybór najlepszej hulajnogi i roweru elektrycznego, ale także przydatnych akcesoriów, które mogą być praktycznym i przydatnym uzupełnieniem sprzętu.

Praktyczny gadżet pod choinkę? Hulajnoga elektryczna!

Hulajnoga elektryczna to praktyczny środek transportu, idealny do codziennych podróży do szkoły czy pracy, ale też do aktywnego spędzania czasu wolnego. Pojazd pozwala na szybkie i wygodne przemieszczanie się po chodnikach i ścieżkach rowerowych, dzięki czemu świetnie sprawdza się w z miejskich warunkach, jednocześnie unikając korków czy ograniczeń komunikacji publicznej.

Motus i Ruptor mają w swojej ofercie kilka ciekawych hulajnóg, które świetnie sprawdzą się w roli prezentu pod choinkę. © materiały partnera

Za wyborem hulajnogi przemawia lekka i kompaktowa konstrukcja, która przekłada się na wygodne użytkowanie sprzętu. Najpopularniejsze modele ważą kilkanaście kilogramów, a ponadto można je złożyć i łatwo przetransportować do szkoły czy pracy. Nie będzie też problemu ze schowaniem sprzętu do bagażnika samochodu.

Dostępne modele oferują zasięg kilkudziesięciu km, więc idealnie sprawdzą się w miejskich warunkach. Wbudowany akumulator można jednak doładować w kilka godzin, co pozwala na uzupełnienie baterii i przejechanie dodatkowych kilkudziesięciu kilometrów, na przykład w drodze powrotnej do domu.

Jaki model wybrać pod choinkę? Wszystko zależy od przyszłego użytkownika sprzętu.

Motus KID to świetna propozycja dla najmłodszych. © materiały partnera

W warunkach miejskich świetnie sprawdzą się modele Motus Scooty 10 2023 (1999 zł), Motus Scooty 10 2022 (1799 zł), Motus PRO 8.5 Lite (1999 zł), a przypadku kobiet ciekawym pomysłem może być jeszcze Motus Scooty 10 Lite 2022 (1299 zł). W ofercie producenta dostępne są także modele dla dzieci typu Motus KID (349 zł) lub nastolatka Motus Scooty 8.5 (1799 zł).

Motus Scooty 10 nada się do codziennych podróży po mieście. © materiały partnera

Hulajnoga elektryczna sprawdzi się także do jazdy poza miastem i jazdy ekstremalnej – w takim przypadku warto już zdecydować się na modele dla pasjonatów: Motus PRO 10 Sport 2023 (4999 zł) lub Motus PRO 10 (3499 zł).

Co jeszcze dla aktywnych użytkowników? Warto zwrócić uwagę na modele Ruptor R3 (2999 zł) i Ruptor R6 (3499 zł), które idealnie nadają się do jazdy w terenie (model Ruptor R6 oferuje mocniejszą baterię, dzięki czemu ma większy zasięg).

Wygodnie i ekologicznie – rower elektryczny ucieszy gadżeciarzy

Rower elektryczny może być jeszcze lepszą propozycją pod choinkę. Rower idealnie sprawdzi się w zatłoczonych miastach, gdzie nie zawsze można łatwo dojechać samochodem lub komunikacją miejską. Za wyborem roweru przemawia jednak lepszy komfort podróżowania, który szczególnie sprawdzi się podczas dłuższych wypraw za miasto.

Rower elektryczny to świetny środek transportu, który nada zarówno do miasta, jak i dłuższe wypady za miasto. © materiały partnera

Duże koła i wytrzymała, wygodna rama daje lepszy komfort podróżowania, co szczególnie jest istotne podczas dłuższych wypraw. Dostępne modele często oferują bagażnik, na którym można umieścić koszyk na zakupy, plecak lub małą torbę. Rowery mają na wyposażeniu pełne oświetlenie, dzięki czemu można na nich bezpiecznie podróżować także po zmroku.

Rower elektryczny to świetna alternatywa dla tradycyjnych rowerów. Sprzęt oferuje zasięg kilkudziesięciu km, dzięki czemu sprawdzi się do dalszych wypraw poza miasto. Wbudowaną baterię można podładować w kilka godzin. Co więcej, dostępne modele często oferują możliwość przełączania napędu – jazda w trybie manualnym lub wspomaganym zwiększy zasięg, a jednocześnie zapewni dodatkowy wysiłek fizyczny.

Jaki rower wybrać? Firma Motus ma w swojej ofercie kilka ciekawych modeli, które na pewno będą celnym prezentem.

Rower elektryczny do miasta? Najlepiej sprawdzi się model Motus City Black (3699 zł) w przypadku mężczyzn lub Motus City White (2999 zł) dla kobiet. W przypadku miłośników wypraw za miasto godnym uwagi jest model Motus ECO (2999 zł).

Rower elektryczny nada się również do ekstremalnej jazdy w trudnym terenie. Motus MTB (4499 zł) to wielozadaniowy model, który nada się zarówno do miasta, jak również na górskie ścieżki. Dla miłośników adrenaliny producent przygotował specjalny model Motus Fat Road (3799 zł), który bez problemu poradzi sobie z przeszkodami i dużymi nierównościami - krawężnikami, krzywymi chodnikami czy wybojami na drodze.

Jeśli już posiadacie hulajnogę, na pewno warto dokupić przydatne akcesoria. © materiały partnera

Masz rower albo hulajnogę? Warto dokupić akcesoria

W ofercie firmy Motus znajdziemy też bogaty wybór akcesoriów, które mogą być praktycznym i przydatnym uzupełnieniem pojazdu elektrycznego. Dodatek można dokupić do hulajnogi lub roweru, ale też sprezentować komuś, kto już posiada elektryka.

Przede wszystkim warto rozważyć zakup kasków i odzieży - to przydatne akcesoria, które sprawdzą się podczas każdej wyprawy. Co więcej, bluzy rowerowe mogą być też uzupełnieniem sportowej stylizacji, którą można nosić nie tylko na przejażdżki elektrykiem.

Nie zapomnijcie o zakupie dodatkowych akcesoriów. © materiały partnera

Nie należy jednak zapominać o przydatnych akcesoriach. Pompka i sakwa poprawią komfort i bezpieczeństwo jazdy - szczególnie podczas dłuższych wypraw. Dodatkowo, warto rozważyć zakup zestawu do czyszczenia Mr Motus, który pozwoli utrzymać czystość i dobrą kondycję pojazdu.

