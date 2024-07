Ta bateria działa nieprzerwanie od 1840 r. Oto jej tajemnica

Oksfordzki Dzwonek Elektryczny znajdujący się w Laboratorium Clarendon na Uniwersytecie Oksfordzkim bije bez przerwy już od ponad 184 lat. To jeden z najdłużej działających eksperymentów naukowych na świecie. Mechanizm ten, znany pod nazwą Oksfordzki Dzwonek Elektryczny , wydaje delikatne dźwięki, które od lat zachwycają naukowców swoją niezwykłą trwałością. Jak informuje IFLScience, za tajemniczą długoletnią pracą dzwonka stoi niezwykła bateria, której zasada działania pozostaje jednak nie do końca wyjaśniona.

Dzwonek ten został zakupiony przez profesora Roberta Walkera z Uniwersytetu Oksfordzkiego i jest napędzany przez "suche słupy" - prototyp wczesnej baterii. Od 1840 roku nie przestała ona zasilać mechanizmu. Choć dokładny skład baterii jest zagadką, przypuszcza się, że jest pokryta siarką, co nadaje jej wygląd przypominający świecę.

Naukowcy mają swoje teorie na temat działania baterii, ale brak możliwości dostania się do jej wnętrza uniemożliwia ich potwierdzenie. Dr Robert Taylor w wywiadzie dla BBC zwraca uwagę na wyjątkowo niskie zużycie energii przez dzwonek, co w połączeniu z minimalnymi stratami energii wynikającymi z oporu powietrza może tłumaczyć jego długowieczność.

Mimo niezwykłej trwałości, dzwonek może niedługo przestać działać. Wynika to z obserwacji, które wskazują, że w ostatnich czterech dekadach tempo dzwonienia znacząco zwolniło. Według Taylora, bateria może działać jeszcze przez 5-10 lat . Każda bateria kiedyś się wyczerpie, a to oznaczać będzie koniec tego fascynującego eksperymentu, który przez lata intrygował naukowców i pozostawiał wiele pytań bez odpowiedzi.

Obecnie prototyp baterii BV100 jest w fazie rozwoju, lecz firma Betavolt Technology ma plany, aby do 2025 roku wprowadzić na rynek baterie o mocy 1 W. Ich zamysłem jest, by użytkownicy mogli je łączyć ze sobą, zasilając tym samym nowoczesne urządzenia bez potrzeby ich ładowania. To mogłoby całkowicie odmienić sposób korzystania z technologii mobilnych i użytkowych.