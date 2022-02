Ta kurtka pozwoli przetrwać apokalipsę. Znosi ekstremalne temperatury

Jak czytamy na stronie producenta , rozwiązanie wykorzystane w kurtce sięga lat 60., kiedy to NASA poszukiwała wysoce ognioodpornego materiału. "Gdy zimna wojna i program Apollo ogarnęły świat, Departament Obrony USA wezwał naukowca o nazwisku dr (Carl –red.) Marvel – nie zmyślamy tego – i dał mu z pozoru niemożliwe do wykonania zadanie. Miał wymyślić włókno bez temperatury topnienia. Odpowiedzią Marvela był polibenzimidazol (PBI), włókno o wyjątkowej stabilności termicznej i chemicznej" – opisuje historię ognioodpornego materiału firma Vollebak.

Vollebak podkreśla, że PBI jest w stanie wytrzymać temperaturę 2370 st. Fahrenheita, czyli ok. 1299 st. Celsjusza. "NASA nadal korzysta z PBI. Podobnie jak armia amerykańska, przemysł lotniczy i strażacy w Ameryce, Europie, Azji, Australii i na południowym Pacyfiku. To właśnie umożliwia im poruszanie się po płonących budynkach. Ten materiał nigdy wcześniej nie był jednak używany w odzieży cywilnej. Aż do teraz" – przekonuje producent.