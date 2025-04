Tajemnica antymaterii. Przełomowe odkrycia naukowców z CERN

Naukowcy z CERN , podczas konferencji Rencontres de Moriond we Włoszech, ogłosili znaczący postęp w badaniach nad różnicami między materią a antymaterią. Badania wskazują na istnienie nieznanych sił lub cząstek , które wykraczają poza obecny Model Standardowy.

Eksperyment LHCb potwierdził naruszenie symetrii CP w barionach, które obejmują protony i neutrony. Bariony charakteryzują się silnymi oddziaływaniami, co oznacza, że uczestniczą w interakcjach jądrowych. Ich właściwości wynikają z konfiguracji kwarków oraz z kwantowej liczby barionowej. Bariony, będące cząstkami subatomowymi, doświadczają asymetryczności, co oznacza, że materia i antymateria nie zachowują się identycznie.

Wyniki badań z Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) pokazują, że różnica w liczbie rozpadów między barionem lambda Λb a jego antycząstką anty-Λb wynosi 2,45 proc. z niepewnością na poziomie 0,47 proc. Ostateczny wynik różni się od zera o 5,2 odchylenia standardowego, co potwierdza naruszenie symetrii CP.

Co sprawia, że to odkrycie jest tak niezwykłe? Zgodnie z teorią, Wielki Wybuch powinien był stworzyć materię i antymaterię w równych ilościach. Jednak w rzeczywistości materia stanowi podstawę wszystkiego, co nas otacza, podczas gdy antymateria prawie całkowicie zniknęła i pozostaje nieuchwytna. Odkrycie naruszenia symetrii CP w barionach może wyjaśnić tę zagadkę.