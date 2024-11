Tajemniczy przycisk w pralce. Dzięki niemu zaoszczędzisz na rachunkach

Jeżeli myślisz, że temperatura przypisana do każdego programu jest niezmienna, musisz zweryfikować swoją pralkę. Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że istnieje przycisk, dzięki któremu możliwe jest zmniejszenie temperatury z 40 do 20 stopni Celsjusza. Po zlokalizowaniu go wystarczy jedno lub dwa naciśnięcia (w zależności od modelu pralki), żeby obniżyć temperaturę prania, co w konsekwencji zmniejszy kwotę na rachunku za prąd.