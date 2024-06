Tak ochłodzisz auto bez klimatyzacji. Robią to na południu Europy

Letnie upały potrafią dać się we znaki zarówno na zewnątrz, jak i w domu czy aucie . Każdy sposób na przetrwanie wysokich temperatur jest nieoceniony . Jedna z metod pozwala skutecznie i szybko obniżyć temperaturę w samochodzie bez konieczności używania klimatyzacji. Wymaga wykonania jedynie jednej prostej czynności.

Wnętrze samochodu pozostawionego na pełnym słońcu nagrzewa się błyskawicznie. Gdy na zewnątrz mamy 24 st. C, wewnątrz auta szybko zrobi się 34 st. C. Po mniej niż 30 minutach temperatura wewnątrz może przekroczyć 40, a w najgorętsze dni może osiągnąć nawet 60 st. C.