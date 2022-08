Tak Rosjanie chcą rozwijać armię. Stawiają na sztuczną inteligencję

W ramach programu "Sotnik" ma powstać kombinezon wykonany ze specjalnego polietylenu, zdolnego do zatrzymywania odłamków lecących z prędkością do 670 m/s. Dzięki temu sprzęt ma być lekki, a jednocześnie chronić użytkownika przed złamaniami i uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Planowane jest również wyposażenie żołnierzy w urządzenia optyczne dalekiego zasięgu do oślepiania wroga oraz mikrodrony rozpoznawcze o wadze 180 gramów.