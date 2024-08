Tego Rosjanie będą się teraz bać. Ukraińska armia wprowadza "BAD One"

Ukraińska armia planuje włączyć do swojego arsenału nowoczesne psy-roboty, które mają wspierać żołnierzy podczas niebezpiecznych misji. Maszyny te będą wykorzystywane m.in. do przeprowadzania zwiadu w rosyjskich okopach oraz wykrywania min. Ponadto, mogą one przenosić amunicję lub lekarstwa, co znacząco podniesie efektywność działań wojskowych - informuje agencja AFP.