Tekturowa maszynka do golenia Kai. Pierwsza taka na świecie

Kai to japoński producent, znany na świecie z wysokiej jakości noży kuchennych. W jego ofercie pojawił się niedawno bardzo nietypowy sprzęt – maszynka do golenia, zbudowana z tektury.

Współczesne maszynki do golenia są zazwyczaj – przynajmniej w wydaniu jednorazowym – zbudowane z plastiku. Japoński koncern Kai postanowił wyjść naprzeciw proekologicznym trendom i oszczędzić planecie kolejnego źródła plastikowych śmieci. Sposobem na to ma być tekturowa maszynka do golenia.

Wynalazek Kai powinien przypaść do gustu wszystkim, którym nieobojętny jest los naszej planety. Jak podaje japoński producent, maszynka do golenia zbudowana z tektury zapewnia aż 98-procentową redukcję zużycia tworzyw sztucznych. Japończycy wiedzą, co mówią, bo koncern - obok noży, sprzętu chirurgicznego czy nożyczek - produkuje także różne akcesoria do golenia.

Źródło zdjęć: © KAI Tekturowa maszynka do golenia składa się jak origami

Tekturowa maszynka do golenia waży zaledwie 4 g i jest oferowana w pięciu kolorach. Choć producenci przyznają się do inspiracji opakowaniami z branży spożywczej, przypomina nieco origami – złożona jest kawałkiem płaskiego, tekturowego arkusza, jednak po rozłożeniu tworzy znajomy kształt uchwytu, w którym zamontowano głowicę z ostrzami.

