Test dla fuzji termojądrowej. Uruchomiono największy reaktor na świecie

Największy reaktor na świecie otwarto w niewielkiej miejscowości Naka (na północ od Tokio), jak podaje serwis Phys.org . Jest to sześciopiętrowa eksperymentalna maszyna, która ma na celu odpowiedzieć na pytanie, czy fuzja termojądrowa może być postrzegana jako bezpieczne, wielkoskalowe i bezemisyjne źródło energii.

Metoda ta teoretycznie pozwala na wytworzenie większej ilości energii niż jest zużywane do jej produkcji - to jest tzw. święty Graal energetyki. Ważnym aspektem tej technologii jest też bezpieczeństwo - w porównaniu do rozszczepienia atomu, fuzja generuje znacznie mniej odpadów radioaktywnych i nie niesie ze sobą ryzyka katastrofalnych wypadków, takich jak ten, który miał miejsce w Fukushimie w 2011 roku.